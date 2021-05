Mourinho ha scelto uno dei primi obiettivi per rinforzare la Roma in vista della prossima stagione

José Mourinho è pronto a mettere in atto una vera e propria rivoluzione in casa giallorossa per portare la Roma in alto e renderla competitiva per il titolo in Serie A. Il tecnico portoghese tornerà in Italia a 11 anni di distanza dalla gloriosa uscita di scena dall’Inter. Le aspettative della piazza giallorossa sono alte e per lo Special One non sarà semplice risollevare le sorti di una squadra che non vince da tantissimi anni.

Calciomercato Roma, Mourinho sceglie Lenglet per la difesa

Mourinho sa che per cambiare le cose bisognerà rivoluzionare la rosa della Roma che in questa stagione ha mostrato tutti i suoi limiti, non solo a livello individuale ma anche di mentalità di gruppo. Il tecnico ex Porto, Inter, Real Madrid, Manchester United, Chelsea e Tottenham ha già in mente un piano d’azione per rivoluzionare la squadra. Uno degli obiettivi del portoghese, come riportato da ‘Donbalon’, è il difensore francese classe ’95 Clement Lenglet che potrebbe dividersi dal Barcellona dopo una stagione non all’altezza delle sue qualità.

La Roma potrebbe arrivare ad offrire 25 milioni al club catalano. il patron dei blaugrana, Joan Laporta, chiederebbe, però, 30 milioni di euro, anche se l’offerta dei giallorossi potrebbe soddisfare e convincere il Barcellona che sta cercando un sostituto e tra i preferiti c’è Pau Torres, difensore spagnolo classe ’97 del Villarreal. La società spagnola, però, non intende dare il via libera per Lenglet fino a quando non avrà la certezza di aver trovato un nuovo difensore da regalare a Koeman.