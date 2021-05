Il futuro di Massimiliano Allegri è un rebus: il tecnico è ancora alla ricerca di una panchina, arriva un importante novità a tal proposito

Il toto allenatori la fa da padrone. Si prospetta un’estate di calciomercato molto calda sul fronte panchine, con tanti tecnici che ancora devono trovare una sistemazione. L’annuncio di Mourinho alla Roma è soltanto un antipasto di ciò che ancora deve avvenire. In particolare, permangono i dubbi riguardo al futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è fermo dall’ultima avventura con la Juventus terminata ben due anni fa e ha dichiarato di voler rimettersi in gioco a partire dalla prossima stagione. Si parlava di un possibile ritorno clamoroso alla ‘Vecchia Signora’, ma Allegri sembra preferire l’ipotesi Real Madrid. Arriva un importante novità a questo proposito.

Calciomercato Real Madrid, no a Perez: via libera per Allegri

Allegri, quindi, avrebbe dato priorità al Real Madrid per il futuro della sua carriera da allenatore. I ‘Blancos’, però, avrebbero in mente anche altri nomi per il post Zidane, su tutti quello dell’ex leggenda Raul. Ma stando a quanto riferisce il portale spagnolo ‘Donbalon.com’, l’ex centravanti avrebbe rifiutato la proposta di Florentino Perez. Il motivo sarebbe da ricondurre alla volontà del 43enne di non prendersi la responsabilità di mandare via i senatori.

A questo punto, potrebbe scattare il via libera per Allegri, che è uno dei nomi in cima alla lista delle Merengues. Ulteriore allontanamento della Juventus, che dovrà continuare a guardarsi altrove per l’eventuale successore di Pirlo, in attesa del finale di stagione.