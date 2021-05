Zidane verso l’addio al Real Madrid dopo due anni molto intensi. Per tornare alla Juventus potrebbe volere tre super top: ecco tutti i dettagli

Ormai sarebbe davvero sorprendente se Zidane restasse al Real. Ieri in conferenza, prima dell’ultima gara di una Liga che a questo punto può perdere solo l’Atletico, nuove dichiarazioni al sapore di addio: “Il Madrid è la cosa migliore che mi sia capitata. Sono quasi 20 anni che sono qui. Se il Real può essere una squadra migliore senza di te come allenatore? Certo, certo”. I titoli di coda sono insomma alle porte (il suo erede può essere Allegri), come per alcuni il suo ritorno a Torino al posto di Pirlo vent’anni dopo la partenza nelle vesti di calciatore e proprio per trasferirsi nelle file dei ‘Blanços’. Stando a indiscrezioni di calciomercato, il francese avrebbe già le idee chiare. Per intenderci: la lista della spesa per risollevare una Juve a forte rischio mancata qualificazione alla Champions. I nomi sono quelli di tre suoi connazionali, due di questi già con lui al Real: Varane (28 anni) e Benzema (33 anni), infine quel N’Golo Kante (30 anni) che da tempo ‘sogna’ Antonio Conte.

Ingaggi esclusi, rispettivamente di circa 8 difensore e centrocampista e di quasi 9 dell’attaccante (con risparmio però sul lordo grazie al Decreto Crescita), parliamo di un’ipotesi di investimento intorno ai 130 milioni di euro. Siccome Ronaldo potrebbe restare con l’arrivo del 48enne marsigliese, tra i due c’è gran feeling, ecco che il club bianconero sarebbe ‘costretto’ a racimolare in un altri modo la cifra necessaria a far contento Zidane. Quale? Cedendo (a parole molto più facile che nei fatti) quelli che lui non ritiene indispensabile per la Juventus che verrà. Il nome più significativo è quello di Paulo Dybala, dal quale la società presieduta da Andrea Agnelli può raccogliere sui 50 milioni; poi via via gli altri, da Bonucci (12 milioni) a Ramsey (15 milioni) fino a Bernardeschi (18 milioni). Occhio poi a Kulusevski, apprezzato in Premier e magari ‘sacrificabile’ per il transalpino. Dallo svedese si potrebbero incassare intorno ai 40 milioni, per un totale – compresi i compagni sopracitati – di circa 95 milioni di euro. Cifra al netto del ‘risparmio’ dei loro ingaggi… Parliamo dunque di un possibile giro d’affari da 225 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, ipotesi anno sabbatico (prima della Francia) per Zidane

Per altre fonti, va detto, il futuro di Zidane non sarà alla Juventus ma alla guida della Nazionale francese in sostituzione di Deschamps. Però a partire del 2022, dopo quindi un anno sabbatico che può anche starci per staccare un po’ la spina al termine di un (secondo) ciclo al Real davvero intenso e faticoso.

A.R.