Calciomercato Juventus, Tardelli su Pirlo | Il pensiero sul suo futuro

Il futuro di Andrea Pirlo è argomento caldo in vista del finale di stagione. Nuovo annuncio sulle prospettive in panchina per il tecnico

La Juventus deve ancora agguantare l’obiettivo Champions League. Sintomo, in ogni caso, di una stagione travagliata, in cui i bianconeri sicuramente potevano fare di più, ma non hanno fatto. Uscita prematura dalla Champions e risultati di gran lunga più altalenanti delle aspettative in campionato. Da principale candidata allo scudetto alla corsa Champions, ma paradossalmente il futuro di Andrea Pirlo a fine stagione non è ancora segnato.

Il tecnico, infatti, è riuscito a conquistare la Coppa Italia e con una prestazione a tratti veramente convincente. La Vecchia Signora ha innalzato il livello del gioco e alzato il secondo trofeo stagionale e ciò ha nettamente rilanciato le quotazioni di permanenza proprio per Andrea Pirlo. Le alternative restano nelle idee della dirigenza e non mancano di certo: da Zidane ad Allegri e occhio anche a Gattuso. Da tenere in considerazione, però, come la dirigenza, alla fine, abbia sempre propugnato l’idea di trattenere l’allenatore, su cui Andrea Agnelli ha sempre sostenuto di puntare forte, fin da inizio anno.

Calciomercato Juventus, Tardelli sul futuro di Pirlo: la condizione per restare

Sul futuro della panchina bianconera, si è espresso anche Marco Tardelli. L’ex calciatore su ‘La Stampa’, ripercorre la finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus, sottolineando l’ottima prestazione degli uomini di Pirlo. Una squadra che finalmente ha mostrato il suo volto migliore, all’insegna dell’ordine tattico in campo e dell’aggressività, che hanno permesso anche di evidenziare le qualità tecniche del gruppo. Parla anche di un allenatore che finalmente ha trovato ‘la sua Juventus’ e inevitabilmente del futuro del tecnico, spingendo per la sua permanenza.

Sottolinea, infatti: “Sono convinto che Pirlo debba continuare il progetto che Andrea Agnelli gli ha affidato, con la condizione che gli costruiscano una squadra competitiva, altrimenti non avrebbe fallito solo lui”. Un’opinione condivisa da molti nelle ultime ore: chissà che Pirlo non possa davvero restare alla fine, in un ribaltone inatteso e dipendente anche dalla possibile qualificazione in Champions League.