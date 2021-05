L’Inter prepara l’addio al calciatore ma detta le condizioni per la cessione: c’è la controproposta del club

È stata un’annata particolare quella vissuta dall’Inter, che non era partita nel migliore dei modi ma da gennaio in poi ha iniziato a carburare in campionato riuscendo a sorpassare il Milan e conquistare il diciannovesimo scudetto della storia. I nerazzurri erano stati eliminati da Champions League e Coppa Italia ma non si sono abbattuti e hanno concentrato tutte le forze sul campionato.

La società è sicuramente soddisfatta del lavoro svolto finora ma ora le attenzioni sono tutte spostate sulla prossima stagione, visto che bisogna cercare di mantenere la base che è stata costruita ma allo stesso tempo ci sono i problemi economici legati alla crisi mondiale che sono ancora da risolvere. Per questo potrebbero esserci delle uscite.

Calciomercato Inter, Joao Mario allo Sporting CP: il punto sulla trattativa

Tra i calciatori pronti a salutare in maniera definitiva c’è anche Joao Mario, che ha vissuto questa annata allo Sporting CP e le sue intenzioni sembrano quelle di restare lì, così come dichiarato in questi giorni: “Spero di rimanere in questa squadra”. Per questo sono iniziate le ‘schermaglie’ tra i due club.

L’Inter infatti chiede circa 8 milioni di euro, in quanto Joao Mario pesa a bilancio 6,8 milioni e per questo c’è bisogno di fare plusvalenza, così come riporta ‘Tuttosport’. Lo Sporting, a sua volta, potrebbe accontentare la controparte ma chiedendo di rateizzare i costi del cartellino in quattro anni oppure inserendo nell’affare un giovane.

Quest’ultima opzione però non sembra gradita dall’Inter, che vorrebbe guadagnare soldi dalla cessione del portoghese.