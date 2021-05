Siamo arrivati all’ultimo atto del campionato di Serie A: chi fra Milan, Juventus e Napoli entrerà nella prossima fase a gironi di Champions League

Mancano poche ore alle 20.45 di domenica sera quando Milan, Napoli e Juventus si giocheranno l’accesso ad un posto nella prossima fase a gironi di Champions League. I rossoneri, reduci dal pareggio interno contro il Cagliari, hanno l’avversario più ostico di fronte: l’Atalanta, attualmente seconda, di Gian Piero Gasperini. Senza Zlatan Ibrahimovic e con le certezze minate dalla prestazione horror di San Siro, i ragazzi guidati da Pioli cercano i tre punti per coronare una grande stagione che, al suo apice, li aveva visti laurearsi campioni d’inverno del campionato italiano di Serie A. In casa Milan potrebbe esserci spazio per Mario Mandzukic che avrebbe l’ultima chance per riscattare un’esperienza a Milano non particolarmente felice.

Napoli-Verona e Bologna-Juventus | Analizziamo le sfide

Il Napoli di Gennaro Gattuso invece, più sereno dopo la vittoria al Franchi contro la Fiorentina, ospiterà il Verona che non ha più nulla da chiedere al campionato italiano. Gli azzurri, guidati dai soliti Insigne ed Osimhen, sembrano essere davvero ad un passo dal ritorno nella massima competizione europea. Gli scaligeri di Juric, autori di una super stagione, non arriveranno al Maradona con grandissime motivazioni, ma questa stagione ha dimostrato che non sono una da squadra da sottovalutare.

Infine c’è la Juventus di Andrea Pirlo che, dopo aver alzato la Coppa Italia contro l’Atalanta, a Bologna tenterà l’impresa disperata di conquistare un posto in Champions. I bianconeri, indietro negli scontri diretti rispetto alle concorrenti e anche di punti (uno in meno) dovranno regolare la squadra di Sinisa Mihajlovic e sperare in buone notizie dal Gewiss Stadium e dal Diego Armando Maradona di Napoli. Come al solito il tecnico bianconero opterà su Cristiano Ronaldo, ma la presenza di Paulo Dybala al suo fianco non è certa.