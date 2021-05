Calciomercato, UFFICIALE Ranieri saluta la Sampdoria: “Non ci sono i contenuti”

La storia d’amore tra la Sampdoria e Claudio Ranieri è arrivata al capolinea, le parole d’addio del tecnico romano: “Non posso restare”

Come anticipato da calciomercato.it, tra Claudio Ranieri e la Sampdoria è finita. È stato lo stesso allenatore romano a dare l’annuncio ufficiale, nell’ultima conferenza stampa prima della conclusione della stagione: “Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno”, ha iniziato il tecnico blucerchiato. “Non ci sono i contenuti, i presupposti per restare. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto e voglio ringraziare i miei giocatori di vero cuore”, ha concluso.

Per la successione al trono di Ranieri, il club di Massimo Ferrero sta vagliando diverse ipotesi, come quella di Leonardo Semplici, attuale tecnico del Cagliari, Roberto D’Aversa ai saluti con il Parma, e Luca Gotti dell’Udinese.