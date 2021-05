Il big saluta a zero ma potrebbe non approdare in Serie A: si inserisce la big che prepara la beffa per le italiane

È stata un’annata ricca di colpi di scena in Serie A, alla fine a trionfare è stata l’Inter nonostante il dominio del Milan nei primi cinque mesi. Ha deluso le attese invece la Juventus, che ora si giocherà tutto nell’ultima giornata per provare a ottenere un posto nella prossima Champions League, anche se il destino non dipende solo da Ronaldo e compagni.

Anche la Roma non è rimasta sicuramente soddisfatta dei risultati ottenuti in questi mesi, ma per questo ha già preso dei provvedimenti e sta programmando al meglio il futuro con movimenti importanti. L’arrivo di Mourinho ha ridato sicuramente fiducia all’ambiente e ora si cercherà anche di sistemare la rosa con innesti importanti.

Calciomercato, niente Serie A per Wijnaldum: c’è il PSG

Un obiettivo della società però sembrerebbe essere sempre più lontano. La Roma infatti aveva messo nel mirino Giorginio Wijnaldum, che è seguito anche da Juventus e Inter, ma secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’ ci sarebbe un’altra big sulle sue tracce. Il Paris Saint-Germain infatti starebbe cercando l’affondo decisivo.

I francesi vorrebbero l’olandese per rinforzare il centrocampo beffando così le tre italiane interessate. L’affare può verificarsi a parametro zero, visto che Wijnaldum saluterà il Liverpool tra un mese dopo la scadenza del contratto, che ormai non sarà rinnovato. La richiesta di ingaggio potrebbe aggirarsi intorno ai 7-8 milioni di euro.

Sull’olandese continua anche il pressing del Bayern Monaco: due big sono pronte a convincere Wijnaldum facendo così sfumare il colpo per le tre squadre di Serie A interessate.