L’allenatore del Real Madrid, molto vicino all’arrivo alla Juventus, Zidane ha scelto il suo futuro per l’anno prossimo

Comunque finisca la Liga spagnola, il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha preso la sua decisione: a fine stagione lascerà i Blancos. Dalla Juventus non ne hanno mai fatto mistero, anzi: il francese sarebbe infatti il primo della lista per sostituire Andrea Pirlo, in vista della prossima finestra di calciomercato, alla guida della squadra bianconera, soprattutto se domenica non dovesse arrivare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League che, per la prima volta dopo anni, non è così scontata all’ombra della Mole.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, rivoluzione Pirlo | Sette bianconeri via

Calciomercato Juventus, Zidane ha scelto | Il piano per il futuro

La Juventus dovrà farsene una ragione: Zidane, anche se dovesse lasciare il Real Madrid, si prenderà un anno sabbatico, in vista soprattutto dei Mondiali del 2022 in Qatar, in cui la panchina della Nazionale francese rimarrà sguarnita. Il progetto, quindi, nella mente del campione del mondo del 1998, secondo quanto riferiscono da ‘Tuttosport’, è quello di tornare nella sua Francia per replicare quanto già successo in Russia nel 2018, quando i Blues dopo vent’anni hanno trionfato sulla Croazia.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, c’è la Liga per Bernardeschi | Via libera allo scambio

I problemi, ora, nascono non solo per i Blancos, ma anche per i bianconeri, che dovranno rinunciare al primo nome della lista dei possibili successori al trono di Andrea Pirlo, sempre in bilico, nonostante la vittoria della Coppa Italia contro l’Atalanta, ma con la spada di Damocle per quanto riguarda la qualificazione in Champions League.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, erede Buffon in Serie A! Cifre e i dettagli

Le strade della Juventus con il Real Madrid potrebbe anche incrociarsi ancora, però, anche se Zidane. Tra i probabile eredi, infatti, il club di Florentino Perez ha messo gli occhi addosso a Massimiliano Allegri, e come già detto ieri, ci sono stati degli incontri con il suo agente per monitorare la situazione. Ma non c’è solo il livornese nelle mire dei merengues, Raul potrebbe infatti fare il salto di qualità rispetto al Real Madrid Castilla e guidare l’anno prossimo la prima squadra. D’altronde ha dimostrato di saperci fare con i più piccoli, perché non puntare su di lui?