Prima del difficile match contro il Villareal, Zidane, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro sulla panchina del Real Madrid

Finale incandescente quello che si apprestano a vivere anche quest’anno in Liga. Ma è un altro il tema che scuote i tifosi del Real Madrid: il proseguo dell’avventura sulla panchina dei Blancos del tecnico francese Zinedine Zidane, che proprio nella conferenza stampa prima della partita decisiva contro il Villarreal ha parlato del suo futuro.

Calciomercato Juventus, Zidane svela il futuro con il Real Madrid | Le parole in conferenza stampa

“I Blancos sono la migliore cosa che mi sia capitata – ha iniziato Zidane in conferenza stampa prima della partita del Real Madrid contro il Villarreal -. Soni quasi vent’anni che sono qui”. E poi alla domanda diretta su come la squadra possa essere migliore senza di lui, il francese ha risposto senza esitazioni: “Certo”.

Se non sono dichiarazioni d’intenti, poco ci manca, ma per sapere qualcosa in più bisognerà attendere il finale di stagione. Intanto la Juventus continua a corteggiare il tecnico per il dopo Andrea Pirlo, mentre il Real Madrid sonda la pista Massimiliano Allegri, oltre a Raul, che già allena il Real Madrid Castilla. Le strade tra i bianconeri e gli spagnoli, però, potrebbero riunirsi anche per l’allenatore livornese. Il valzer delle panchine sta per iniziare, mettete su la musica.