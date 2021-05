La Juventus cerca un attaccante, ma vede sfumare un possibile obiettivo: rinnovo vicino per il bomber che non giocherà in Serie A

La Juventus si gioca una stagione negli ultimi novanta minuti di campionato. Una vittoria contro il Bologna potrebbe non essere sufficiente per centrare la qualificazione alla prossima Champions League, ma il trionfo in Coppa Italia ha dato nuove motivazioni. Quel che è certa è la volontà della società di rinfrescare la rosa in estate, con i bianconeri protagonisti della prossima sessione. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco, ma un sogno rischia di andare in frantumi.

Calciomercato Juventus, il bomber vicino al rinnovo

Le ultime voci arrivano direttamente dall’Inghilterra, dove il Manchester City avrebbe cambiato idea su un top player. Raheem Sterling ha vissuto infatti una stagione difficile e non è riuscito a trovare continuità: appena 14 gol in 47 presenze complessive, 10 in 30 di Premier League. Le voci lo davano lontano dai Citizens, ma qualcosa sembra essere cambiato.

Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, infatti, il Manchester City e Sterling avrebbero deciso di rinnovare il proprio matrimonio. Dall’addio al prolungamento: l’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2023, ma potrebbe presto allungare il suo accordo e rimanere in Premier League. La società – nonostante una stagione al di sotto delle aspettative – conosce le qualità del ragazzo classe 1994.

Calciomercato Juventus, niente Serie A per il bomber

Un colpo basso per le pretendenti come la Juventus: la ‘Vecchia Signora’ aveva messo nel mirino Sterling come colpo di lusso anche se il City non lo avrebbe svenduto. Il suo valore si attesta sui 100 milioni e la trattativa si preannunciava complicata. Adesso, però, sembra tutto in salita, con il giocatore pronto a rinnovare il suo contratto con il Manchester.

La Juventus è chiamata a cercare altrove l’attaccante per la prossima stagione: la pista più calda sembra portare al momento a Depay. Un indizio social lo ha avvicinato nei giorni scorsi all’ambiente bianconero, ma nulla è ancora scritto: quel che è certo è che la Juventus si prepara ad investire sul mercato per un bomber di prima fascia.