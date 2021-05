Con la Supercoppa e la Coppa Italia vinta, il futuro di Andrea Pirlo può cambiare completamente: manca la qualificazione alla Champions

Saranno ultime ore intense in casa Juventus. Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia superando l’Atalanta, la compagine bianconera vorrebbe centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il futuro di Andrea Pirlo potrebbe cambiare completamente in vista della prossima stagione: la permanenza sembra molto più vicina rispetto alle ultime settimane. Tutto dipenderà dall’intreccio nell’ultima giornata di Serie A con Napoli e Milan coinvolte nella corsa Champions.

Calciomercato Juventus, da Morata a Dybala: quanti addii!

Così in caso di permanenza ufficiale di Andrea Pirlo, lo stesso allenatore bresciano potrebbe dare l’ok all’addio di sette calciatori bianconeri. Da Bentancur a Morata passando per Dybala, Chiellini, Alex Sandro, Bonucci e Ramsey: in tanti non sono stati costanti nell’arco della stagione senza dare il loro contribuito alla causa bianconera. La dirigenza torinese ha commesso tanti errori nell’arco di questa stagione e così spera di evitarli con una nuova programmazione ben dettagliata.

I prossimi giorni saranno decisivi per prendere una decisione definitiva sulla prossima guida tecnica della formazione bianconera. La Juventus vorrebbe riconfermare lo stesso Andrea Pirlo, che dovrà lavorare proprio sui vari errori commessi nell’arco dell’ultima annata. Con la qualificaizone alla prossima Champions, lo stesso tecnico bresciano potrebbe essere confermato alla guida della squadra torinese per tornare ad essere protagonisti in Serie A dopo tanti anni di dominio assoluto.

Tanti top player bianconeri, tra cui su tutti Morata e Dybala, sarebbero anche sul punto di dire addio con Pirlo pronto a puntare su altri profili più funzionali alla sua idea di calcio. Lo stesso allenatore della Juventus potrebbe essere riconfermato per nuovi traguardi sempre più alti. La stagione ancora in corso va subito dimenticata.