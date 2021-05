Mbappe sembra ormai certo del suo trasferimento al Real Madrid e potrebbe lasciare il posto a Cristiano Ronaldo come nuovo attaccante del Psg

Stanno per terminare i campionati e si avvicina la sessione estiva di calciomercato che si prospetta piuttosto incandescente, soprattutto per quel che riguarda gli incroci tra attaccanti. Uno dei grandi protagonisti del mercato sarà certamente Kylian Mbappe che è l’oggetto del desiderio del Real Madrid. Florentino Perez ha l’assoluta priorità di acquistare il francese e infatti, secondo quanto detto dal giornalista Josep Pedrerol a ‘El Chiringuito TV’, mancherebbero pochi mesi all’arrivo ufficiale di Mbappé a Madrid. Il contratto del campione del mondo in carica con il Psg scade nel 2022.

Dalla Spagna arriva la conferma della volontà del francese classe ’98 di non rinnovare con i parigini e accettare il trasferimento al Real Madrid, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore dei blancos. Florentino Perez potrebbe anche essere disposto a sborsare una cifra shock da 175 milioni di euro per mettere spalle al muro i francesi. Dall’altro lato non è del tutto da scartare la possibilità di aspettare e provare ad arrivare a Mbappè l’anno prossimo a costo zero, strategia che il Real sta valutando.

Calciomercato Juventus, Mbappè spalanca le porte a Cristiano Ronaldo

Il Psg perderebbe una delle sue stelle più splendenti e dovrebbe necessariamente rimpiazzarlo. Infatti il nome più caldo per prendere le redini dell’attacco parigino è quello di Cristiano Ronaldo, che se pur molto meno giovane di Mbappè, garantirebbe ancora un numero di gol considerevole e riaccenderebbe l’entusiasmo dei tifosi. La Juventus dovrebbe fronteggiare una potenza come il Psg e difficilmente riuscirebbe a trattenere il portoghese.

🚨🚨 “El REAL MADRID fichará a MBAPPÉ en 1 MES o 2” 🚨🚨 📢 EXCLUSIVA de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/BTLemYg4ZO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 20, 2021

La cifra necessaria da incassare per la ‘Vecchia Signora’ per evitare una minusvalenze sarebbe di 30 milioni circa. Il Paris Saint-Germain tiene sempre viva l’ipotesi Leo Messi che però sembra destinato a rinnovare con il Barcellona vista la serenità ritrovata con la società e l’arrivo in squadra ormai imminente del connazionale e amico Sergio Aguero. Tutti gli incroci di mercato portano a pensare che l’arrivo di Mbappe al Real Madrid spalancherà a Cristiano Ronaldo le porte di Parigi.