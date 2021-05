Si complica il big per l’attacco della Juventus in vista della prossima stagione: occhio all’assalto da parte di un club di Premier League

Sarà un weekend da dentro o fuori per la Juventus. L’ultima giornata di Serie A stabilirà quali squadre riusciranno a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Per gli uomini di Pirlo è aumentata la speranza dopo la vittoria contro l’Inter e il pareggio interno del Milan con il Cagliari. Inoltre, i rossoneri ora sono la compagine a rischiare di più il quinto posto, dovendo affrontare il durissimo ostacolo Atalanta a Bergamo. Molto del futuro della ‘Vecchia Signora’ dipenderà dal finale di stagione. La società, però, vuole farsi trovare pronta a qualsiasi eventualità e continua a tenere sotto controllo temi legati al calciomercato. Nel mirino c’è un grande colpo per l’attacco, ma la pista pare complicarsi. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, il big si allontana: Liverpool all’assalto

Sono tanti gli elementi in bilico nella Juventus in vista della prossima stagione. Il club vuole ripartire da subito nel migliore dei modi e studia in questi giorni le possibili mosse da mettere in atto, in attesa di conoscere il piazzamento finale in classifica del gruppo di Pirlo. Per quanto riguarda il reparto offensivo, uno tra Morata, Ronaldo e Dybala potrebbe dire addio.

La società riflette, quindi, su un grande profilo per realizzare un importante colpo in entrata e mantenere alta l’asticella in quella zona di campo. Nella lista di Paratici troviamo anche il nome di Antoine Griezmann, attaccante in forza al Barcellona. I blaugrana vivono una situazione molto complicata a livello finanziario e hanno bisogno di ridare un po’ di ossigeno alle proprie casse, anche sacrificando qualche nome rilevante. Il francese, in questo senso, è uno dei maggiori indiziati per dire addio, considerando che la sua esperienza fin qui non è stata delle migliori nella squadra di Messi e compagni.

Stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, però, sul classe ’91 pare sia spuntato anche il forte interesse del Liverpool di Klopp. I ‘Reds’ lo riterrebbero, infatti, il sostituto ideale di Salah e il calciatore stima molto il tecnico tedesco. Gli inglesi avrebbero mantenuto i contatti con il nuovo consiglio d’amministrazione degli spagnoli, che sarebbe disposto ad accettare l’addio dell’ex Atletico Madrid – contratto in scadenza a giugno 2024 – per una cifra intorno ai 50 milioni di euro. Griezmann vede la Premier League e la Juve si allontana.