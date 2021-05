Calciomercato Juventus, lo 'zampino' di Raiola | Scambio col Barcellona

Grande intreccio di mercato tra Juventus e Barcellona, il protagonista è, manco a dirlo, Mino Raiola: ecco i dettagli

La Juventus vorrebbe mettere le mani su un nuovo attaccante, soprattutto nell’ottica di una sostituzione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022, e il connubio coi bianconeri finora è stato di molto al di sotto delle aspettative. Andrea Agnelli e il ds Paratici stanno valutando diverse opzioni, e tra queste c’è Antoine Griezmann. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Sport‘, infatti, è il francese il top player su cui la Juve vorrebbe fare affidamento la prossima stagione. Un’operazione difficile, visto il momento economico dei top club. Ma potrebbe esserci un grande scambio con de Ligt.

Juventus, scambio de Ligt-Griezmann

Juventus e Barcellona potrebbero architettare uno scambio tra de Ligt e Griezmann, sulla base di 90-100 milioni di euro. Una grande operazione, che porterebbe una plusvalenza nelle casse di entrambi i club, sulla falsa riga di Arthur-Pjanic. L’olandese percepisce sui 12 milioni l’anno compresi i bonus, mentre per Griezmann si parla di circa 20 a stagione. Mino Raiola è in ottimi rapporti con Laporta, per il quale sta già trattando per altri obiettivi. E qui l’intreccio con la Juventus, visto che si tratta di Gianluigi Donnarumma.

Donnarumma potrebbe lasciare il Milan, e secondo ‘AS‘, Raiola lo ha offerto al Barcellona. Laporta sarebbe felice di privarsi di ter Stegen per puntare sul giovane portiere italiano. E anche la Juventus avrebbe messo sul piatto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione. Decisiva sarà la qualificazione in Champions, per il quale il Barça è già certo.