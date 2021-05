L’Inter inizia già a programmare la prossima stagione con diverse cessioni eccellenti: i dettagli con l’idea scambio o risoluzione

L’Inter continua a programmare la prossima stagione. La società nerazzurra sarebbe già al lavoro per diverse cessioni eccellenti da mettere in atto. Dopo il trionfo in campionato, ci sarà un incontro a breve tra la dirigenza del club milanese e lo stesso Antonio Conte per trovare o meno un accordo per proseguire insieme. Nel frattempo l’ad Beppe Marotta starebbe programmando le cessioni a titolo definitivo degli esuberi, che sono andati a giocare in prestito.

Calciomercato Inter, addio Nainggolan: la situazione del belga

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora al Cagliari. Come svelato da Sky Sport, la società sarda avrebbe alzato l’offerta per il centrocampista belga dopo il no ricevuto da parte dell’Inter a 3 milioni di euro. L’idea sarebbe quella di mettere sul piatto una parte di 2 milioni in cash rinunciando al bonus scudetto di Barella di circa 1,5/2 milioni. Infine, ci sarebbe anche un’opzione per 18 mesi sul regista classe 2000 Ladinetti fissando il prezzo così a 2,5 milioni di euro.

L’arrivo a titolo definitivo di Nainggolan al Cagliari è soltanto questione di ore. La società nerazzurra starebbe valutando anche la risoluzione contrattuale visto che il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 a 4,5 milioni netti a stagione. Il Cagliari, infine, vorrebbe acquistarlo direttamente dai nerazzurri visto che a parametro zero il belga avrebbe più potere a livello contrattuale.

L’Inter continuare a lavorare su più fronti per programmare al meglio la prossima stagione. Conte avrà una riunione con la dirigenza nerazzurra per trovare una soluzione conveniente a tutti. Il suo futuro resta in bilico dopo l’ennesimo allarme, questa volta lanciato dal suo fido Lele Oriali.