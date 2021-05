Scelti gli arbitri della 38a giornata di Serie A, Valeri per Juventus-Bologna: ecco tutti gli arbitri dell’ultima di campionato

Il campionato di Serie A sta per terminare, manca solo l’ultima giornata per decidere il destino di alcune squadre. Ormai i giochi sono fatti per primo e secondo posto, lo scudetto è stato vinto dall’Inter con quattro giornate di anticipo e sono già certe della retrocessione Crotone, Parma e per ultimo il Benevento. Rimangono solo da definire terzo e quarto posto e quindi si scoprirà chi tra Juventus, Milan e Napoli mancherà l’accesso in Champions League.

L’AIA ha deciso gli arbitri per le partite dell’ultima giornata di Serie A: Valeri sarà a Torino per arbitrare Juventus-Bologna, Chiffi sarà il direttore di gara di Napoli-Hellas Verona e Mariani dirigerà Atalanta-Milan. Ecco la lista completa degli arbitri della 38a giornata di Serie A:

ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARIANI

GIALLATINI – BINDONI

IV: DOVERI

VAR: AURELIANO

AVAR: TOLFO

BOLOGNA – JUVENTUS h. 20.45

VALERI

PRETI – PERETTI

IV: FABBRI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI VUOLO

CAGLIARI – GENOA Sabato 22/05 h. 20.45

MERAVIGLIA

MONDIN – VONO

IV: GIUA

VAR: MARESCA

AVAR: DI IORIO

CROTONE – FIORENTINA Sabato 22/05 h. 20.45

ABBATTISTA

MOKHTAR – TRINCHIERI

IV: MARINI

VAR: SERRA

AVAR: DE MEO

INTER – UDINESE h. 15.00

VOLPI

ROSSI L. – PERROTTI

IV: AMABILE

VAR: BANTI

AVAR: VIVENZI

NAPOLI – H. VERONA h. 20.45

CHIFFI

LONGO – VALERIANI

IV: FOURNEAU

VAR: NASCA

AVAR: CECCONI

SAMPDORIA – PARMA Sabato 22/05 h. 20.45

PATERNA

PALERMO – ROSSI M.

IV: ILLUZZI

VAR: GUIDA

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – LAZIO h. 20.45

PRONTERA

BERCIGLI – MASSARA

IV: RAPUANO

VAR: MASSA

AVAR: MELI

SPEZIA – ROMA h. 20.45

PEZZUTO

MARCHI – MIELE

IV: SANTORO

VAR: PAIRETTO

AVAR: LIBERTI

TORINO – BENEVENTO h. 20.45

DI BELLO

PAGLIARDINI – BERTI

IV: PICCININI

VAR: ABISSO

AVAR: RANGHETTI