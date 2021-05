L’Inter può respirare: arriva l’ufficialità del finanziamento che permetterà ai nerazzurri di poter risollevare l’economia societaria

Arriva l’ufficialità: Oaktree garantirà 275 milioni di euro all’Inter sotto forma di finanziamento tramite Great Horizon, la controllata di Suning tramite cui il gruppo cinese gestisce la maggioranza del club nerazzurro col il 68,55% delle azioni. Azioni che saranno utilizzate come pegno per il prestito.

Inter, ossigeno per i nerazzurri | Arriva il finanziamento

Suning avrà tre anni di tempo per saldare il prestito. Great Horizon riceverà, quindi i 275 milioni di euro: circa 33 milioni verranno utilizzati per liquidare la quota LionRock, la restante parte dell’importo sarà incassata direttamente dall‘Inter, necessaria per saldare i debiti relativi alla stagione 2020-21 e per avere un margine in vista della prossima stagione. Ecco la nota del club nerazzurro all’ANSA:

“A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata finalizzata oggi un’operazione di finanziamento a livello di azionariato con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. Con questo finanziamento, l’azionista continuerà a sostenere FC Internazionale Milano, con l’obiettivo di superare le difficoltà e le opportunità perse durante il periodo di Covid”.