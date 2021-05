Calciomercato, dalla Germania sono sicuri: il Tottenham ha scelto il nuovo allenatore, Sarri e Conte si allontanano

Dopo l’addio a José Mourinho, il Tottenham ha affidato momentaneamente la propria panchina al giovane Ryan Mason. L’imminente addio di Kane e l’arrivo della prossima stagione, però, suggeriscono una vera rivoluzione in casa Spurs, alla ricerca di un nuovo manager capace di svoltare, creare e rilanciare un nuovo progetto tecnico. Nel corso delle ultime settimane, le suggestioni e le piste italiane sembravano essersi scaldate, soprattutto in chiave Maurizio Sarri e Antonio Conte (in caso di clamoroso addio all’Inter).

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Graziani: “Zidane, Allegri e Sarri. Ecco dove andranno tutti”

Tuttavia, i due allenatori nostrani appaiono, ad oggi, molto lontani dalla panchina del Tottenham. Come rivela il noto media tedesco ‘Bild’, gli Spurs avrebbero individuato in Edin Terzic il prossimo allenatore del club. Giovane, già navigato in Premier League (fu assistente di Bilic ai temi del West Ham), il tecnico teutonico ha impressionato con il suo Borussia Dortmund, portando a casa anche la Coppa Nazionale e rivitalizzando la squadra, dopo l’addio di Lucien Favre. Una seconda parte di stagione, dunque, che può valere molto per il futuro del tecnico tedesco.

Calciomercato, Tottenham ha scelto Terzic: Sarri e Conte si allontanano

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus e Milan, tecnico italiano senza Champions | L’annuncio

Paragonato dai media tedesco a Jurgen Klopp, Edin Terzic appare in pole position per la panchina del Tottenham in vista della prossima stagione. Si allontanano, dunque, i profili di Maurizio Sarri e Antonio Conte, sui quali i media inglesi (e non solo) erano pronti a piazzare la propria fiche. L’attuale tecnico del Borussia Dortmund, però, rappresenta la soluzione ideale per la dirigenza degli Spurs, a caccia di un profilo giovane, moderno e capace di giocare un bel calcio. Soprattutto, di incarnare tutto ciò senza costare una fortuna.