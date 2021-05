Manca solo una giornata alla fine del campionato e le società lavorano già per programmare il futuro: club a sorpresa su Spalletti

Mancano ormai tre giorni all’ultima giornata di Serie A, che sancirà la fine di questa stagione italiana e porterà alla programmazione della nuova. Diverse squadre sono già al lavoro per programmare il futuro e sono tanti i movimenti che saranno effettuati nelle prossime settimane sia per quanto riguarda i trasferimenti dei giocatori che gli allenatori.

Ci sono tanti allenatori italiani fermi da diverso tempo che potrebbero tornare in azione già dai ritiri di metà luglio. I nomi sono importanti e non c’è solo Max Allegri a caccia di squadra, perché anche Eusebio Di Francesco e Luciano Spalletti sono pronti a rilanciarsi nel mese di giugno.

Calciomercato, il Sassuolo pensa in grande: anche Spalletti e Di Franceso tra i papabili

In Italia alcune big sono pronte a fare un cambio in panchina e tra queste c’è il Napoli, che è pronta a salutare Rino Gattuso nonostante la qualificazione in Champions League sia ormai a un passo. Per i ‘Partenopei’ ci sono diversi nomi nel mirino e tra questi c’è anche Luciano Spalletti, che però è inseguito da un altro club di Serie A.

Sulle sue tracce infatti sembrerebbe esserci anche il Sassuolo, che saluterà Roberto De Zerbi al termine della stagione e cerca un nuovo nome importante per continuare il suo percorso di crescita. Secondo i bookmakers, nel mirino dei neroverdi oltre a Spalletti (quotato ben 12.00) ci sarebbe anche Eusebio Di Francesco quotato 6.00.

Spalletti dunque è nel mirino del Napoli ma non sono escluse sorprese, mentre appare sicuramente più percorribile per il Sassuolo la pista che porta a Di Francesco.