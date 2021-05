Il Napoli vorrebbe ripartire con un nuovo progetto entusiasmante in vista della prossima stagione: suggestione Allegri con un doppio colpo da urlo

Il Napoli dovrà programmare la prossima stagione con un nuovo allenatore. Il futuro di Gennaro Gattuso è ormai lontano dalla compagine partenopea con Lazio e Fiorentina, molto interessate all’allenatore calabrese. E così il club campano starebbe al lavoro per un possibile arrivo di Massimiliano Allegri, accostato nelle ultime ore anche al Real Madrid. L’ex allenatore della Juventus non vede l’ora di ricominciare con un progetto avvincente: il presidente De Laurentiis lo potrebbe convincere ad accettare superando la concorrenza anche del prestigioso club spagnolo. Ai microfoni di TopCalcio anche il giornalista Franco Ordine ha allontanato la possibilità Real svelando: “Lo vedo più al Napoli“.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, futuro tecnico | Annuncio clamoroso di Moggi!

Calciomercato Juventus, le tentazioni di Allegri

Il Napoli vorrebbe tornare protagonista in Champions League puntellando la rosa a disposizione. Così la suggestione da urlo per la compagine partenopea, in caso di arrivo di Allegri, potrebbe riguardare da vicino l’ex centrocampista proprio della Juventus, Miralem Pjanic, che è ormai fuori dal progetto del Barcellona. La società spagnola lo sta offrendo in giro un po’ a tutti dopo la stagione deludente in Spagna. Con Allegri il bosniaco potrebbe tornare a brillare in Serie A diventando l’elemento di spicco del centrocampo azzurro. Il Barcellona, inoltre, avrebbe messo nel mirino già da tempo lo spagnolo Fabian Ruiz e così l’ipotesi di uno scambio sarebbe sempre più avvincente.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, futuro tecnico | Annuncio clamoroso di Moggi!

L’altro sogno nel cassetto di Massimiliano Allegri in caso di arrivo a Napoli sarebbe quello di puntare tutto sull’acquisto del talentuoso attaccante argentino, Paulo Dybala, che ha vissuto una stagione ricca di infortuni e problemi fisici. Il profilo del sudamericano piace da sempre all’allenatore livornese che lo conosce molto bene proprio dai tempi della Juventus. La “Joya” sarebbe soltanto al momento una semplice tentazione visto che il Napoli possiede calciatori di spessore per quanto riguarda il reparto offensivo.

Il futuro di Massimiliano Allegri sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni. Il Napoli è una destinazione gradita all’allenatore livornese, che potrebbe così ricorrere a qualche top player sul fronte calciomercato.