La Juventus pensa al futuro di Cristiano Ronaldo e si valuta anche l’addio: spunta una nuova opzione per l’anno prossimo

È stata un’annata particolare per Cristiano Ronaldo, che era partito con le solite ambizioni di provare a vincere tutto ma questi mesi hanno riservato dei risultati a sorpresa per lui e la Juventus. I bianconeri infatti hanno collezionato troppi passi falsi in questa annata e dopo nove anni consecutivi non sono riusciti a portare a casa lo scudetto.

Anche il fenomeno portoghese è sembrato meno decisivo del solito, soprattutto nei momenti cruciali dell’annata come in alcuni scontri diretti o contro il Porto agli ottavi di finale di Champions League. Nonostante tutto per lui sono arrivati comunque due titoli, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, oltre a diventare capocannoniere di Serie A: dato non ancora ufficiale ma ormai a un passo, visti i sei gol di vantaggio su Lukaku a una giornata dalla fine.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: “Si può anche risolvere il contratto o pagare la penale”

Cristiano Ronaldo ha inciso poco in questi mesi, ma il portoghese è sembrato anche sfiduciato per via delle prestazioni altalenanti della squadra e di alcuni compagni. Per questo, nonostante la Coppa Italia conquistata ieri contro l’Atalanta, il numero sette bianconero potrebbe comunque salutare a fine anno.

Da stabilire ora se e come Ronaldo può andare via, visto che ballano tanti milioni tra cartellino e stipendio. Il giornalista Tony Damascelli, intervenuto a ‘Radio Radio’, ha parlato così del futuro del portoghese: “Non è facile trovare una soluzione per Cristiano Ronaldo: devi entrare nella testa sua e di Mendes. Puoi anche risolvere il contratto o pagare delle penali, non lo so: sono affari loro…”.

Possibile dunque che in caso di decisione di addio, potrebbe esserci anche la rescissione o il pagamento di una penale.