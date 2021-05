Il futuro di Allegri è quanto mai incerto, e ci sono tante proposte sul piatto dell’ex allenatore della Juventus, eccole

Dal 2019, dopo aver messo in bacheca l’ottavo scudetto consecutivo della Juventus, Massimiliano Allegri non ha panchina, né una squadra da allenare, ma le richieste, per quello che è uno dei migliori allenatori nel panorama calcistico nazionale e non, arrivano, e sono tante. Secondo quanto raccolto da calciomercato.it, il suo agente storico Giovanni Branchini sta vagliando tutte le proposte sul tavolo per garantire a Max il miglior progetto, e la miglior società, da sposare per un bel po’. Il campionato non è finito, ma il calciomercato si preannuncia già infuocato.

Calciomercato Juventus, incontro col Real Madrid per Allegri

L’indiscrezione viaggia ancora grazie alla redazione di calciomercato.it, che oggi rivela di un incontro tra il procuratore di Massimiliano Allegri e il Real Madrid. Ancora, ovviamente, non si può gridare all’accordo fatto, perché dalla Spagna, e soprattutto Florentino Perez, si sta aspettando la decisione da parte di Zinedine Zidane sul suo futuro sulla panchina dei Blancos. L’idea di Branchini, comunque, è quella di non perdere di vista l’obiettivo. Che, però, non è l’unico nella testa del livornese.

Se le cose non dovessero andare in porta con il club madrileno, infatti, Allegri (e chi per lui) ha iniziato dei contatti anche con Aurelio De Laurentiis per la successione al trono di Gennaro Gattuso, sempre molto in bilico alla guida del Napoli, dicono sempre dalla redazione. Ma la crisi societaria che sta travolgendo l’Inter potrebbe essere un nuovo terreno fertile per l’ex Juventus, che sta buttando un occhio anche sui nerazzurri, e sul Milan, in alternativa ad Antonio Conte e Stefano Pioli.

E poi, ovviamente, c’è la Vecchia Signora, un amore mai finito. Allegri, infatti, è ancora l’uomo numero uno nella lista della dirigenza qualora si dovesse lasciar partire Pirlo, che ieri ha conquistato la Coppa Italia contro l’Atalanta, ma che domenica si gioca tutta la stagione con la qualificazione in Champions League. Insomma, il toscano, in fin dei conti, non ha che da scegliere.