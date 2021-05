Alvaro Morata ha osservato dalla panchina i propri compagni nella finale di Coppa Italia, ennesimo segnale di un futuro incerto. Intreccio dall’Inghilterra

La Juventus ha superato per 2-1 l’Atalanta nella finalissima di Coppa Italia grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa una per tempo. Spettatore della sfida Alvaro Morata, bocciato da Pirlo sia per l’undici iniziale che da innesto a partita in corso. L’attaccante spagnolo è infatti rimasto in panchina a guardare la gara dei compagni per tutti i 90 minuti con Ronaldo, Kulusevski e Dybala a dividersi la scena nel reparto offensivo. Ennesimo segnale di come non ci sia al momento pienissima fiducia nei confronti del centravanti spagnolo arrivato con la formula del prestito oneroso con riscatto dall‘Atletico Madrid. Difficilissimo in questo momento pensare ad un esercizio immediato del riscatto dal club iberico, con la dirigenza della Juventus che vive inevitabilmente una fase di riflessione e valutazione.

Calciomercato Juventus, Morata bocciato: nuova chance dalla Premier

I numeri della stagione di Morata parlano di 18 reti e 12 assist in 43 presenze tra tutte le competizioni. Statistiche anche buone ma non sufficienti a garantirsi la permanenza, alla luce di uno score in campionato troppo basso rispetto alle aspettative, e più in generale ad una seconda metà di stagione decisamente in calando. Non è quindi da escludere un nuovo addio del numero 9 iberico che potrebbe finire in un clamoroso intreccio inglese.

Il Manchester City di Pep Guardiola è infatti a caccia dell’erede di Aguero, con Harry Kane in cima alla lista della società inglese. Il Tottenham spara però altissimo, e non vorrebbe cedere l’uragano per meno di 140 milioni di euro. Una cifra monstre che al momento vede i Citizens tra i pochissimi club ad avere risorse sufficienti per imbastire una trattativa con gli Spurs. A loro volta i londinesi dovrebbero poi andare a pescare un nuovo centravanti con caratteristiche non troppo lontane da Kane ed avrebbero la disponibilità economica per farlo. In questo effetto domino potrebbe inserirsi proprio il profilo di Morata, che potrebbe momentaneamente rientrare dal prestito in Spagna per poi finire in Premier alla corte del Tottenham per cifre non distanti dai 50/55 milioni. Per lo spagnolo nel caso si tratterebbe di una seconda chance inglese dopo l’avventura al Chelsea.