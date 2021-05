La Juventus ha vissuto una stagione altalenante: tanti calciatori non hanno brillato, il top player può tornare in Spagna

Una stagione strana quella che ha appena vissuto la Juventus. I due trionfi in Supercoppa e in Coppa italia con cocenti delusioni in Champions e in Serie A. Due successi per Andrea Pirlo al suo primo da anno da allenatore, ma il suo futuro resta sempre in bilico. Così, a partire da lunedì, dopo aver conosciuto il piazzamento in classifica, la dirigenza bianconera tornerà protagonista sul fronte calciomercato tra cessioni ed acquisti top.

Calciomercato Juventus, Morata può dire addio

Da valutare anche il futuro dell’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, tornato a Torino in prestito proprio negli ultimi giorni di mercato. La Juventus dovrà capire il da farsi per l’ex Chelsea e Real: in caso di rinnovo del prestito, i bianconeri dovranno sborsare circa 10 milioni di euro al club spagnolo. Poi si deciderà per quanto riguarda il riscatto. Inoltre, la società torinese starebbe pensando anche alla richiesta di un piccolo sconto ai “Colchoneros”.

Se non si dovesse trovare un accordo, come svelato dall’edizione odierna de “Il Mundo Deportivo”, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Barcellona. Già in passato il profilo dell’attaccante spagnolo è stato accostato al club blaugrana: ci sono anche ottimi rapporti tra il suo agente Juanma Lopez e Alemany e Planes.

Nelle ultime sfide Andrea Pirlo l’ha relegato in panchina preferendogli Dybala o Kulusevski in coppia con Cristiano Ronaldo. Dal suo arrivo a Torino l’attaccante spagnolo ha messo a segno ben 18 gol complessivamente con dodici assist vincenti ai propri compagni. Ora il suo obiettivo è quello di timbrare il cartellino nell’ultima sfida decisiva contro il Bologna per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.