La Juventus cerca un attaccante per la prossima stagione: spunta un indizio social che avvicina un olandese ai bianconeri

La Juventus ha vinto la Coppa Italia e si gioca l’accesso alla prossima Champions League negli ultimi novanta minuti della stagione nella trasferta del ‘Dall’Ara’ contro il Bologna. Un campionato difficile, ma che può essere ancora salvato: l’accesso o meno alla massima competizione europea non cambierà comunque l’idea della società di provare a rinfrescare una rosa apparsa spesso in difficoltà. Tra i reparti da rinforzare c’è l’attacco e sui social spunta un indizio sul prossimo bomber bianconero.

Calciomercato Juventus, indizio social sul bomber

La Juventus è in cerca di un attaccante che possa migliorare la qualità e i numeri sotto porta. Il futuro di Alvaro Morata è ancora in bilico, ma la volontà sembra essere quella di puntare su nuovi profili. Tra i seguiti figura anche Memphis Depay, in scadenza con il Lione. L’olandese, classe 1994, ha esperienza e cifre da bomber: 20 gol e 10 assist in Ligue 1 in questa stagione e una ritrovata continuità dopo gli infortuni patiti in passato.

Il giocatore piace, così come lui gradisce la Juventus. A confermarlo è un indizio social: Depay – dopo la vittoria bianconera in Coppa Italia – ha commentato su Instagram, lasciando il suo ‘like‘ in una story del connazionale de Ligt. Congratulazioni e affetto che lasciano rumors di mercato alle spalle: l’ennesimo indizio di una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.