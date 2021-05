Calciomercato Juventus, erede Buffon in Serie A! Cifre e i dettagli

Calciomercato Juve: caccia all’erede di Buffon come vice Szczesny. Spunta l’ipotesi in Serie A: tutte le cifre e i dettagli

Si conclude nel migliore dei modi la leggendaria storia in bianconero di Gianluigi Buffon. Il portiere della Juventus ha alzato al cielo la Coppa Italia, la sesta della sua carriera, e dirà addio con un altro trofeo in bacheca. Il 43enne, infatti, ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, lasciando stavolta definitivamente i bianconeri. Nel prossimo calciomercato estivo la Juve andrà dunque alla ricerca di un nuovo portiere per il ruolo di vice Szczesny (o Donnarumma, nel caso in cui dovesse arrivare l'estremo difensore del Milan a parametro zero). Ecco l'ipotesi in Serie A: tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, ipotesi Strakosha per il ruolo di vice | Tutti i dettagli

Un profilo che potrebbe fare al caso del club bianconero è quello di Thomas Strakosha. L'albanese della Lazio è diventato il portiere di riserva con l'arrivo di Reina e sta cercando una nuova avventura lontano dalla Capitale. L'ipotesi Juve potrebbe così attrarre il 26enne, anche nel ruolo di vice. Il giocatore è in scadenza di contratto nel 2022 con il club biancoceleste e ha un costo piuttosto contenuto, di circa 5 milioni di euro.

Un’interessante occasione per la dirigenza bianconera alla ricerca di un nuovo portiere. Perin, infatti, sembra intenzionato a trovare continuità altrove e non gradirebbe un ritorno a Torino da secondo portiere. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Strakosha per la Juventus. Staremo a vedere.