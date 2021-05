Il calciomercato dell’Inter vedrà diversi movimenti in uscita la prossima estate: è fatta per la cessione del centrocampista

Il 19esimo scudetto è ormai da diverse settimane in tasca ma l’Inter di Antonio Conte non si ferma e programma già la prossima stagione. Sarà un calciomercato estivo caldissimo per la società di Steven Zhang che punta a nuovi innesti di spessore e, allo stesso tempo, a sfoltire la rosa di Conte. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, una cessione in casa nerazzurra sarebbe ormai ad un passo. Si tratta di Joao Mario che, tornato allo Sporting CP, è tornato a brillare. Il 28enne lusitano è in prestito in Portogallo dove ha conquistato la Liga Nos con la squadra di Amorim, con 34 presenze tra campionato e coppe, 2 reti e 2 assist. Prestazioni che starebbero spingendo lo Sporting CP a voler riscattare l’ex West Ham. L’Inter per questioni di bilancio valuta la cessione, ormai molto vicina, entro il prossimo 30 giugno: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, addio Joao Mario: la richiesta di Marotta

Joao Mario allo Sporting Clube de Portugal, un affare in dirittura d’arrivo. Marotta, per evitare una minusvalenza, spinge per la cessione per una cifra vicina agli 8 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio, il centrocampista sembrerebbe disposto a spalmare l’attuale stipendio da 2,7 milioni annui su più stagioni.

Dopo essere arrivato proprio dallo Sporting CP nell’estate 2016 per la cifra record di 40 milioni di euro, adesso l’Inter è pronta a salutare il portoghese a titolo definitivo. Niente Betis e Valencia, interessate al 28enne: Joao Mario vuole proseguire in quel di Lisbona.

Joao Mario è dunque ad un passo dall’addio definitivo all’Inter: lo Sporting CP nel suo futuro.