L’Inter potrebbe essere coinvolta in un affare con il Torino che, nella prossima stagione, potrebbe avere Ivan Juric come allenatore: le ultime sui nerazzurri

La prossima stagione dell’Inter dipenderà molto da quelle che saranno le operazioni in sede di calciomercato dell’estate che sta arrivando. I nerazzurri non sono in ottime condizioni dal punto di vista economico e la prossima finestra estiva potrebbe essere totalmente autofinanziata dalle cessioni in casa Beneamata. In quest’ottica, l’arma dello scambio diventa sempre più importante per gli uomini mercato nerazzurri che dovranno fare di necessità virtù puntando su tutti i giocatori a disposizione. Uno di questi sarà Federico Dimarco, esterno sinistro quest’anno al Verona di Ivan Juric, che rientrerà alla base al termine del prestito.

L’ex giocatore del Parma, in questa annata, è diventato un pupillo del tecnico con un passato al Genoa che, la prossima stagione, potrebbe guidare il nuovo corso del Torino di Urbano Cairo dopo la salvezza ottenuta grazie alla gestione attenta di Davide Nicola.



Federico Dimarco è ormai un pretoriano di Ivan Juric che, in caso di approdo sulla panchina del Torino, potrebbe anche chiederlo alla sua dirigenza. Il giocatore italiano ha una valutazione di circa 10 milioni di euro ed è un classe 1997. Un vero e proprio tesoretto, soprattutto in questo periodo, per l’Inter che non lo lascerà andare con troppa facilità.

Proprio nell’ottica di uno scambio, i nerazzurri, come controproposta all’interessamento per Dimarco, potrebbero chiedere al Torino il cartellino di Wilfried Singo, una delle poche note positive della squadra granata in questa stagione così complicata. Il giovane laterale destro ha una valutazione simile a quella dell’ex Sion e da tempo è finito nei radar dell’Inter, ma non solo.