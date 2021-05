Il pari tra Lazio e Torino ha portato alla salvezza granata ma anche un mare di polemiche: Cairo, Lotito e Immobile protagonisti del post gara

Una partita che, nonostante il dominio laziale, è terminata 0-0 regalando con una giornata d’anticipo la salvezza al Torino di Nicola. Lazio-Torino ha portato, però, in dote, una serie di polemiche al termine del match. Ha ‘aperto’ il discorso Immobile che, sui social, si è sfogato per l’attacco ricevuto dal patron Granata Cairo: “Tutti snano chi è Ciro Immobile, posso accettare le critiche al calciatore ma non gravi offese all’uomo che sono”, ha detto l’attaccante biancocelester che ha poi aggiunto, “Soprattutto se arrivano da dirigenti del mondo del calcio”. Immobile ha poi parlato nello specifico del suo ex patron, Urbano Cairo, che a sua detta lo avrebbe offeso davanti all’ingresso degli spogliatoi della Lazio, rivolgendogli accuse infamatorie “arrivando perfino a dirmi che ho giocato la gara d’andata da positivo al Covid“. La risposta del presidente del Toro non si è fatta attendere: “So chi è Ciro Immobile, un calciatore venuto al Torino dopo un anno deludente al Genoa”. Cairo ha poi ribadito le tappe della carriera del bomber campano dove Immobile non ha sempre brillato (Borussia Dortmund e Siviglia). Cairo ha poi aggiunto: “Lo avrei voluto riscattare nonostante un girone d’andata non brillante, gli ero affezionato. Mi ha fatto dire dal procuratore che doveva andar via da Torino per motivi personali. Questo è Ciro Immobile“.



Lazio-Torino, Cairo risponde: arriva il comunicato biancoceleste

Un diverbio a distanza, sulle tribune dell’Olimpico, che ha coinvolto anche Claudio Lotito. Ed è proprio la Lazio ad essersi schierata, con un comunicato ufficiale da poco pubblicato sul sito biancoceleste e firmato dal portavoce Roberto Rao.“Ieri sera sono successe cose molto gravi per il mondo dello sport, che la Lazio non può far passare sotto silenzio. Una reazione scomposta, del Presidente Urbano Cairo, fuori luogo e in violazione delle norme, anche di lealtà, probita e correttezza, di cui qualcuno dovrà rispondere nelle sedi preposte”.

“Il comunicato prosegue: “Nessuno può permettersi di avere atteggiamenti padronali, tantomeno a casa nostra. Tuteleremo il nostro Capitano e la Società in tutte le sedi, legali e sportive, dalle accuse infamanti che rispediamo convintamente al mittente. Il nostro campionato e’ stato accompagnato da una incessante campagna diffamatoria, che ha macchiato l’immagine sportiva della Lazio e ne ha condizionato i risultati. Non permetteremo che accada di nuovo”.

Parole durissime del club biancoceleste pronto a tutelare la propria immagine dopo il caso scoppiato ieri sera con il patron del Torino Cairo: la tensione, sull’asse Torino-Roma, ha raggiunto le stelle.