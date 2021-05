L’ex dg della Juventus Luciano Moggi esce allo scoperto e si sbilancia sul prossimo tecnico bianconero: le sue parole

Una serata importante per la Juventus di Andrea Pirlo. La finale di Coppa Italia contro l’Atalanta per cercare di raddrizzare una stagione fino ad ora assolutamente deludente, portando a Torino quello che sarebbe il primo trofeo dell’ex centrocampista come tecnico bianconero. Proprio riguardo a Pirlo, al momento bianconero e all’eventuale successore sulla panchina della ‘Vecchia Signora’ al termine dell’attuale stagione, ha parlato l’ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi. Ai microfoni di ‘Radio Amore Campania‘, il noto dirigente si è espresso in maniera chiara su quella che sarà la strategia della dirigenza bianconera in vista del prossimo calciomercato estivo: “La Juventus punta a vincere la Coppa Italia e a qualificarsi in Champions, credo in quest’ultima visto il recente risultato del Milan”.

Calciomercato Juventus, Moggi sicuro: “Escludo Gasperini”

Sulla guida tecnica, Moggi non lascia alcun dubbio: “Proseguiranno con il progetto messo in atto, Buffon andrà via mentre Chiellini potrebbe rimanere un altro anno e sistemeranno il centrocampo. Pirlo resterà alla Juventus, non andrà via”. Uno dei nomi maggiormente accostati al post Pirlo nelle ultima settimane è stato quello di Gian Piero Gasperini.

Luciano Moggi, però, da questo punto di vista, è sicuro di quale sarà la scelta della Juventus per la prossima stagione: “Ogni allenatore ha un’idea propria e quando si fanno cambi non c’è continuità. Escludo Gasperinialla Juventus“.

Situazione quindi che, stando alle parole dell’ex dg, apparirebbe molto chiara: Pirlo proseguirà nel guidare la Juventus, con Gasperini destinato a rimanere solo un’intrigante suggestione per la panchina bianconera.