Il futuro di Pioli sulla panchina del Milan è in bilico: diversi nomi in ballo in vista del prossimo anno, sorpresa per il sostituto

Deludente pareggio per il Milan contro il Cagliari. I rossoneri avevano un clamoroso match point per il posto Champions, ma non hanno saputo sfruttare la ghiotta occasione, con il match conclusosi addirittura a reti bianche. La situazione si è non poco complicata, visto che ora ci sarà la trasferta contro l’Atalanta. I bergamaschi sono già sicuri della qualificazione alla Coppa dalle grandi orecchie, ma rimangono un avversario più che temibile. Il momento critico, inevitabilmente, alimenta i dubbi riguardo al futuro del tecnico Stefano Pioli. La società starebbe monitorando altri profili per l’eventuale rimpiazzo in sede di calciomercato e, a questo proposito, arriva una clamorosa sorpresa. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, futuro tecnico | Annuncio clamoroso di Moggi!

Calciomercato Milan, post Pioli: sorpresa per il sostituto

Il destino di Pioli al Milan potrebbe dipendere strettamente dal ritorno in Champions League. L’obiettivo in questione è diventato imprescindibile dopo l’ottima stagione disputata e la sua mancata conquista rappresenterebbe senza dubbio un fallimento. L‘Europa League, quindi, potrebbe spingere la società a dare vita ad un cambio della guida tecnica, per ripartire al meglio fin da subito.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Milan, tecnico italiano senza Champions | L’annuncio

Maldini e la dirigenza, perciò, continuano a guardarsi attorno alla ricerca di altri profili idonei. Stando a quanto si apprende dal portale scommesse ‘Sisal’, il primo nome per sostituire Pioli sulla panchina del Milan è quello, a sorpresa, di Gattuso. Il grande ex dovrebbe dire addio al Napoli e il suo futuro è ancora un’incognita. La sua quota è di 6.00, seguono poi Sarri e Shevchenko a 7.50, Spalletti a 9.00, Simone Inzaghi e Mihajlovic a 12.00 ed infine Fonseca, Gasperini e Juric a 20.00.

Per il tecnico calabrese c’è sempre la rilevante concorrenza di Fiorentina e Juventus, ma per i bookie potrebbe inserirsi prepotentemente anche il ‘Diavolo’ nella corsa. In cima alla lista, però, c’è la permanenza di Pioli con una quota di 1.50. Situazione in divenire, staremo a vedere quale sarà il futuro della panchina del Milan.