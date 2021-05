Il Milan non riscatterà Dalot dal Manchester United a fine stagione: due squadre monitorano il portoghese

Il Milan si giocherà tutto all’ultima partita contro l’Atalanta per raggiungere l’accesso alla prossima Champions League. Obiettivo che stabilirà anche le possibilità economiche della società sul mercato estivo. Sono diverse le questioni che deve risolvere il club, soprattutto quel che riguarda le operazioni in uscita. Uno dei possibili partenti è Samu Castillejo, ma è da valutare ancora il futuro di Diogo Dalot.

Calciomercato Milan, Roma e Napoli monitorano Dalot

Il terzino portoghese è arrivato a Milano in prestito secco dal Manchester United, quindi senza che venisse fissato un prestito per il riscatto. Ad oggi non è stato ancora raggiunto un accordo per un eventuale riscatto o acquisto. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ad oggi il Milan non ha intenzione di acquistarlo visto il suo rendimento altalenante in questa stagione. La titolarità di Calabria non è stata quasi mai in discussine, anche se Dalot ha comunque sfoderato prestazioni molto convincenti.

Il prezzo fissato dai Red Devils è di 20 milioni di euro ma il Milan non intende fare questo investimento per il giocatore portighese. Serviranno comunque dei rinforzi in quel reparto e andranno rimpiazzati anche Laxalt e Conti che torneranno dai rispettivi prestiti. Su Dalot potrebbe esserci l’occhio vigile della Roma, visto l’apprezzamento di Josè Mourinho per il ragazzo. Anche il Napoli potrebbe essere una delle pretendenti a Diogo Dalot. Di sicuro non vestirà la maglia del Milan il prossimo anno e difficilmente anche quella dello United.