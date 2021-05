Zidane è il sogno di Andrea Agnelli per il dopo Pirlo. Al Real potrebbe rimpiazzarlo Allegri

È Zinedine Zidane il sogno di Andrea Agnelli per la panchina della sua Juventus. Per il post Pirlo si fanno con insistenza pure i nomi di Gattuso e Allegri, quest’ultimo in corsa assieme a Raul per il Real Madrid che ‘Zizou’ dovrebbe salutare dopo l’ultima giornata della Liga e della stagione. Stipendio da 12-14 milioni netti, il 48enne marsigliese è un candidato anche per la Nazionale transalpina e sicuramente vorrebbe delle garanzie per far ritorno nella panchina bianconera. La prima potrebbe essere la conferma di Cristiano Ronaldo, col quale a Madrid nacque un feeling speciale, la secondo l’acquisto di un centrocampista di fama mondiale da tempo nei suoi pensieri. Pogba? No, N’Golo Kante, sempre suo connazionale ed elemento cardine di quel Chelsea che il 29 maggio si giocherà a Oporto la Champions contro il Manchester City di Guardiola dopo aver buttato fuori proprio il Real di Zidane in semifinale.

Valutato sui 60 milioni di euro dal club di Abramovich, ecco che la Juve potrebbe tentare di percorrere la strada di uno scambio alla pari con uno tra Rodrigo Bentancur e Paulo Dybala, i quali hanno una valutazione simile. Il secondo, ancora in scadenza a giugno 2022, è da tempo sul mercato. Lo scambio, da appunto 60 milioni o giù di lì, consentirebbe ad entrambe ma nello specifico a ‘La Vecchia Signora’ di iscrivere a bilancio una corposa plusvalenza oltre che a far suo uno dei migliori – se non il migliore in assoluto – mediano a livello internazionale.

Calciomercato Juventus, Kante con Zidane e ‘smacco’ a Conte

Trent’anni compiuti lo scorso 29 marzo e uno dei pilastri della squadra di Tuchel, il Campione del Mondo 2018 guadagna circa 8 milioni di euro netti a fronte di un contratto fino al 2023. Il suo approdo in Italia, alla Juve, avrebbe le sembianze di un vero e proprio smacco al grande ex Conte, il quale l’estate scorsa – ma lo ‘sogna’ ancora oggi – lo voleva per la mediana della sua Inter.

