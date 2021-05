Futuro tutto da decidere per Cristiano Ronaldo, ma viene spinto attraverso i social a dire addio alla Juventus per tornare al passato

Quante questioni da affrontare in casa Juventus al termine di questa stagione. Infatti per prima cosa bisognerà chiarire il futuro di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera, che molto probabilmente dovrà dire addio. Poi c’è la questione che forse preoccupa di più i tifosi juventini, ovvero quella legata al futuro di Cristiano Ronaldo. I risultati della squadra in questa stagione certamente non aiutano a dare al portoghese le motivazioni giuste per rimanere legato alla Juventus, così negli ultimi mesi si sono accavallate le indiscrezioni su un futuro lontano da Torino per lui.

Inoltre, a spingere per il suo addio c’è anche la mamma Maria Dolores, che vorrebbe per lui un ritorno in Portogallo. Gli indizi inequivocabili arrivano dalle sue dichiarazioni recenti e dagli ultimi post condivisi attraverso il suo profilo Instagram.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: la mamma vorrebbe il ritorno in Portogallo

Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà certamente una delle priorità dal chiarire in casa Juventus. Il portoghese nelle tre stagione in bianconero non è riuscito a trascinare la squadra alla tanto ambita Champions League, uscendo anche in maniera piuttosto disastrosa negli ultimi due anni. Quest’anno anche l’obiettivo scudetto non è stato raggiunto, così le voci su un suo possibile addio sono iniziate a farsi insistenti.

Inoltre a spingerlo verso l’addio alla Juventus sarebbe proprio la mamma Maria Dolores, che davanti alle telecamere di ‘TVI 24’ ha promesso ai tifosi dello Sporting Clube de Portugal di parlare con il figlio per un ritorno in Portogallo. Nelle ultime ore poi arrivano anche gli indizi social sul profilo della mamma del campione, che posta una foto con la bandiera del club portoghese in aereo, e successivamente fa gli auguri per la finale di Coppa Italia al figlio. Dunque vari indizi che sembrano portare ad una vera e propria prova di addio.