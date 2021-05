Novità importanti per la panchina della Juventus: Allegri e non solo, clamorosa indiscrezione in casa Real Madrid

Chiudere al meglio la stagione per poi salutarsi. Questo quanto, con ogni probabilità, accadrà tra Andrea Pirlo e la Juventus, dopo la stagione al di sotto delle aspettative. Al posto dell’ex centrocampista sono diversi i nomi in orbita bianconera: da Allegri a Zidane e non solo, arriva un’importante rivelazione dalla Spagna in vista del prossimo calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Josep Pedrerol a ‘El Chiringuito’, il presidente del Real Madrid Florentino Perez non avrebbe mai parlato con Massimiliano Allegri. Una rivelazione che può rilanciare pesantemente la candidatura del grande ex bianconero per il post Pirlo. Il giornalista ha poi rivelato la reale volontà dei ‘Blancos’: continuare con Zidane. “Il Real Madrid spera che Zidane resti, il club pensa che con la vittoria della Liga il francese rimarràrà”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo Zidane | Doppio colpo francese

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio per Ramsey | Paratici rilancia!

Calciomercato Juventus, Allegri al Real: l’indiscrezione

Il piano delle ‘Merengues’ vedrebbe dunque la priorità alla conferma del tecnico transalpino anche per la prossima stagione. Rimane tuttavia viva la candidatura dell’ex capitano Raul, ora al Castiglia e già accostato nel corso della stagione come possibile erede di Zidane. Il giornalista Pipi Estrada, invece, aggiunge un nuovo nome per i ‘Blancos’ che potrebbe finire per allontanare, ulteriormente, Allegri dal Real riavvicinandolo al ritorno a Torino: “Al club piace il ct della Germania Joachim Low“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno scenario, dunque, che vede diversi nomi in ottica Real, la cui scelta influenzerà concretamente la prossima guida tecnica della Juventus. Da Zidane, che al momento parrebbe più vicino a restare al Real, fino ad Allegri che a questo punto può allontanarsi in maniera considerevole dai ‘Blancos’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, big sul mercato | Doppio colpo ‘grazie’ a Bentancur!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, niente Haaland | ‘Assist’ alla Juventus

Situazione in divenire, Zidane e Allegri nel mirino della Juventus ma molto dipenderà da Florentino Perez: la pista che porta al francese può sfumare, con le quote del ritorno dell’allenatore livornese destinate ad aumentare nelle prossime settimane.