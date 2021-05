Juventus e Inter sono sempre alla ricerca di giocatori di assoluto valore per rinforzare le rispettive rose: doppia beffa possibile

La Juventus vuole prima concentrarsi sugli ultimi giorni importanti per il futuro. Prima la finale di Coppa Italia, poi l’ultima sfida decisiva in Serie A contro il Bologna. Poi la dirigenza bianconera penserà a come rinforzare la rosa senza commettere gli errori di questa stagione con numerosi fallimenti in termini di uomini e di risultati. Dall’altra parte c’è l’Inter, che dopo il trionfo con lo Scudetto, vuole ambire a palcoscenici sempre più importanti con top player.

Calciomercato Juventus e Inter, Depay nel mirino del Barcellona: doppia beffa

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “Mundo Deportivo” il Barcellona avrebbe in mente di un doppio colpo a parametro zero con gli arrivi di Memphis Depay e Georginio Wijnaldum. I due top player non dipendono dalla permanenza o meno dell’allenatore olandese Ronald Koeman e sarebbe sul punto di vestire la maglia blaugrana a partire dalla prossima stagione.

I due calciatori della Nazionale olandese sono stati a lungo nel mirino di Juventus e Inter visto che il loro contratto scadrà tra poco più di un mese e si libereranno a parametro zero. Un doppio colpo avvincente per il club blaugrana, voglioso di recuperare in fretta il terreno perduto dopo una stagione anonima. Il cambio di proprietà ha convinto anche Lionel Messi a continuare la sua avventura con la squadra di sempre per raggiungere nuovi traguardi entusiasmanti.

Juventus e Inter proveranno così a virare su altri obiettivi di primo piano per puntellare le rispettive rose a disposizione. Sarà un’estate cocente anche vista la crisi economica post Covid: il club nerazzurro avrebbe bisogno di qualche cessione eccellente prima di preparare gli assalti ai top player in circolazione.