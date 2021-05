La Juventus cerca un bomber per la prossima stagione e l’occasione potrebbe arrivare grazie a Belotti: il ‘Gallo’ libera l’attaccante

Ultimi giorni della stagione infuocati per la Juventus, che questa sera al Mapei Stadium affronterà l‘Atalanta nella finale di Coppa Italia. Domenica sera invece andrà in scena l’ultimo atto della Serie A. I bianconeri sperano ancora nella qualificazione alla prossima Champions League, ma sarà necessario battere il Bologna e sperare in un passo falso di Napoli o Milan.

Nel frattempo si lavora già alla sessione estiva di calciomercato, dove tra gli obiettivi primari c’è quello di acquistare un attaccante, viste anche le incognite sul futuro di Morata. Così i bianconeri sembrano aver messo nel mirino da tempo proprio Moise Kean, attaccante che due anni fa è stato venduto all’Everton e che ora milita nel PSG, ma in prestito dai ‘Toffees’. A favorire il ritorno del bomber italiano potrebbe essere il connazionale Andrea Belotti, che potrebbe in estate sbarcare proprio in Premier League.

Calciomercato Juventus, Ancelotti punta Belotti: ora Kean può lasciare l’Everton

Si inizia a lavorare per il futuro in casa Juventus. I reparti da rinforzare saranno sicuramente diversi, ma una delle priorità è trovare un attaccante. Così i bianconeri da tempo sembrerebbero aver messo nuovamente il mirino su Moise Kean, attaccante cresciuto alla Juventus ma che nel 2019 è stato venduto all’Everton.

A facilitare il ritorno dell’attaccante a Torino però potrebbe essere il bomber dell’altra sponda torinese, ovvero Andrea Belotti. Infatti i ‘Toffees’ sembrerebbero aver puntato proprio il ‘Gallo’ per la prossima stagione e il suo arrivo potrebbe portare alla partenza proprio di Kean. L’attaccante classe 2000 che quest’anno con la maglia del PSG ha collezionato 39 presenze, con un bottino di 17 gol, sarebbe valutato dal club inglese intorno ai 50 milioni di euro. Così la Juventus dovrà fare uno sforzo economico per acquistarlo oppure fare in modo che si abbassino le pretese con l’inserimento di alcune contropartite. Ma l’arrivo di Belotti alla corte di Ancelotti spianerebbe la strada alla sua partenza.