Calciomercato Inter e Milan, Giroud rifiutato | L'annuncio

Inter e Milan vogliono acqusitare un attaccante per completare il reparto offensivo: arriva il rifiuto secco per Giroud

L’Inter e il Milan sono alla ricerca di un centravanti in grado di completare il reparto e sostituire rispettivamente Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. I problemi causati dall’assenza di un attaccante in rosa per le due squadre sono stati molteplici, soprattutto per i rossoneri. Lo svedese è stato fuori tanto tempo per infortunio e ora la Champions è in bilico. D’altra parte, la squadra di Antonio Conte ha provato a sopperire utilizzando il tandem ‘leggero’ composto da Lautaro Martinez e Sanchez. E da tempo si parla di un possibili ingaggio di Olivier Giroud, che potrebbe lasciare il Chelsea a parametro zero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Milan, tecnico italiano senza Champions | L’annuncio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro tecnico | Annuncio clamoroso di Moggi!

Inter e Milan, rifiuto per Giroud

In merito all’interesse del Milan per Giroud, è intervenuto il giornalista Mauro Suma ai microfoni di ‘TopCalcio24’: “Le conferme al 19 maggio mi lasciano un po’ freddo. Secondo me, il club rossonero dovrà andare su un profilo diverso. serve un giocatore pronto quando Ibrahimovic non ci sarà e non su un vice“. Parole chiare, che manifestano il pensiero del giornalista sul francese.

La stessa cosa per Fabrizio Biasin, vicino al mondo Inter, sempre a ‘TopCalcio24‘: “Non prenderei mai Giroud, se fossi un direttore sportivo, perché devo pensare a come far sopravvivere il club. Vista la sua età, il suo ingaggio e che non mi porta soldi da un’eventuale cessione futura, lo lascerei stare“. Giroud è un giocatore abbastanza ‘esperto’ e peserebbe molto nel bilancio nerazzurro -già in difficoltà- non essendoci possibilità di rivendita.