Il futuro di Romelu Lukaku è sempre in bilico. L’attaccante belga potrebe dire addio in un caso: idee per il futuro

Tutto ruota intorno al futuro di Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter, fresco vincitore dello Scudetto, dovrebbe incontrare la dirigenza nerazzurra nei prossimi giorni per i programmi del futuro. Lo stesso allenatore salentino potrebbe anche comunicare di andar via dopo due stagioni importanti alla guida dell’Inter. E così, in caso di addio del tecnico leccese, Romelu Lukaku potrebbe partire in tal caso con la società pronta a virare su altri obiettivi suggestivi.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, smentita e retroscena | Intrigo Lautaro Martinez!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Juventus e Inter beffate | È vicinissimo al Barcellona!

Calciomercato Inter, Lukaku addio eccellente: suggestioni per il futuro

Sulle tracce dell’ariete belga ci sarebbe sempre il Chelsea, che sarebbe sempre alla ricerca di un numero nove di assoluto valore. I “Blues” potrebbero provare a riportarlo a Londra, ma sul taccuino della dirigenza inglese ci sarebbe anche il nome di Harry Kane, che dirà addio al Tottenham al termine della stagione. Il Chelsea potrebe mettere sul piatto, infine, 93 milioni di euro preparando così l’assalto decisivo all’attaccante dell’Inter. Tutto dipenderà così dal futuro di Antonio Conte visto che tra i due c’è un ottimo rapporto anche fuori dal terreno di gioco.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, Sensi può partire | Addio più scambio

In tal caso la società nerazzurra avrebbe già in mente idee suggestive per andare a rinforzare il reparto offensivo: i due profili più interessanti arrivano dall’Arsenal con Lacazette e Aubameyang pronti a cambiare aria dopo diverse stagioni con la maglia dei “Gunners”. Due nomi di valore ma con costi più contenuti rispetto allo stipendio di Romelu Lukaku.

L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione tra acquisti e cessioni da urlo. Tutto ruoterà intorno al futuro dello stesso allenatore nerazzurro: a breve ci sarà un incontro con la dirigenza per programmare la prossima stagione e non solo.