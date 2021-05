L’Inter dovrà fare attenzione in estate alle possibili offerte dei grandi club per i suoi elementi di punta: occhio all’assalto a Barella

Un grande traguardo lo scudetto per l’Inter. I nerazzurri sono riusciti ad interrompere il lungo dominio della Juventus in Italia, ponendo le basi per un ciclo vincente. La situazione Covid-19, però ha creato tante difficoltà a livello economico al movimento calcistico e non solo e i nerazzurri non sono stati certo risparmiato dalla pandemia. Un successo amaro, quindi, per gli uomini di Conte e per la società, che ora guardano al prossimo futuro con non poca preoccupazione. Il club potrebbe essere costretto a sacrificare anche un paio di pedine pregiate del proprio scacchiere e i grandi club si preparano all’eventuale offensiva durante l’estate. In particolare, occhio alla situazione legata a Nicolò Barella in sede di calciomercato: vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, offerta clamorosa dalla Premier per Barella

Barella ha avuto senza dubbio una crescita fenomenale da quando è approdato all’Inter. Un centrocampista a tutto campo, che già durante i primi anni della carriera faceva intravedere qualità e doti fuori dal comune. Ora ha limato anche i piccoli difetti, diventando un vero e proprio punto fermo dell’undici di Conte. In questa stagione ha raccolto ben 42 gettoni conditi da 3 gol e 10 assist tra Serie A e Champions League.

A soli 24 anni è probabilmente il centrocampista italiano più forte al momento e, inevitabilmente, i top club europei cominciano concretamente ad interessarsi al suo profilo. In particolare, pare che il Chelsea di Tuchel sia fortemente intenzionato a tentare l’affondo decisivo al sardo durante i prossimi mesi. Come si apprende da ‘Leggo’, infatti, i Blues lo seguono sin dai tempi di Cagliari – quando sulla loro panchina c’era Maurizio Sarri – e avrebbero già pronta una super offerta da circa 70 milioni di euro.

Cifra estremamente importante che potrebbe far vacillare Suning e la dirigenza. I problemi finanziari attuali è possibile impediscano ai lombardi di resistere alla proposta, che certamente, però, faranno di tutto per trattenere uno dei punti di forza della loro mediana. Il contratto dell’italiano, inoltre, è in scadenza a giugno 2024. Situazione da monitorare, occhio all’assalto del Chelsea a Barella.