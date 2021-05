Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio con Simeone

L’Inter potrebbe cedere Lautaro Martinez la prossima estate: possibile uno scambio con Diego Pablo Simeone

L’Inter è alle prese con dei problemi economici che Suning deve necessariamente risolvere. In caso contrario, potrebbero venir effettuate alcune cessioni. I nomi sono quelli dei soliti noti, quei top player che potrebbero portare nuove entrate. E i nerazzurri hanno tanti calciatori finiti sotto l’occhio di diversi club europei. Uno di questi è Lautaro Martinez, che con Lukaku forma una delle coppie d’attacco migliori d’Europa. Su ‘El Toro‘, l’allenatore che sembra aver espresso più gradimento sarebbe Diego Pablo Simeone, a solo una partita dalla vittoria della Liga dopo il successo contro l’Osasuna.

Inter, scambio Lautaro-Joao Felix

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, l’Atletico Madrid è molto interessato a Lautaro Martinez. Simeone vuole un nuovo attaccante in grado di poter dialogare con l’immortale Luis Suarez. Questo perché l’allenatore argentino pare non voglia più affidarsi a Joao Felix, che non ha quasi mai ripagato la fiducia dopo i 120 milioni spesi per il suo cartellino. L’Atletico ha difficoltà a soddisfare le richieste dell’Inter, ecco perché vorrebbe impostare uno scambio che porterebbe il giovane portoghese in nerazzurro, con Lautaro che farebbe il percorso inverso.