La Lazio interessata a Gollini dell’Atalanta: possibile girandola di portieri in Serie A con il presidente Lotito che ha pronta l’offerta

La stagione volge al termine, ma per diverse squadre di Serie A è già tempo di pensare al mercato. Un ragionamento che vale soprattutto per le società che hanno conseguito i verdetti del campionato anzitempo. Le risorse non abbondano, ma le occasioni non mancano e le trattative si preannunciano scoppiettanti. Tra le protagoniste potrebbe esserci la Lazio, pronta a rinnovarsi dopo aver fallito l’obiettivo quarto posto. Una rivoluzione che parte dal portiere e che coinvolgerebbe anche l’Atalanta.

La #Lazio fa sul serio per Pierluigi #Gollini. Lotito prepara prima offerta all’#Atalanta: si ragiona sul prestito oneroso (€3M) con diritto di riscatto a €15M che può diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni. Lavori in corso. #calciomercato https://t.co/i9gFqmTCHU — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 19, 2021

Calciomercato Lazio, rivoluzione tra i pali

La Lazio è infatti alle prese con la questione portiere. Pepe Reina ha strappato la maglia da titolare a Thomas Strakosha, ma la carta d’identità non è dalla sua parte: 39 anni e un contratto di un solo anno. Lo spagnolo sarà confermato in estate, ma mister Inzaghi vorrebbe affiancarlo ad un collega più giovane che possa crescere sotto la sua ala esperta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Pressing totale

Un ragionamento che non ha funzionato con Strakosha, finito ai margini delle rotazioni e scontento. Il portiere albanese, classe 1995, potrebbe lasciare la Lazio in estate nonostante un altro anno di contratto. Sirene inglesi per lui – soprattutto Tottenham – con il club capitolino che non vuole però farsi trovare scoperto in caso di addio.

Calciomercato Lazio, rinforzo dall’Atalanta

Qualcosa già si muove e – come riferito dal giornalista Nicolò Schira su Twitter – la Lazio sta valutando due profili. Oltre a Cragno del Cagliari, il presidente Lotito avrebbe messo nel mirino Pierluigi Gollini. Un interesse concreto che si sarebbe già concretizzato in un’idea di prima offerta: prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto a 15 milioni che potrebbe diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dopo Pioli | Ritorno clamoroso

Gollini – classe 1995 – è tra i punti forti dell’Atalanta di Gasperini che anche l’anno prossimo giocherà la Champions League. La trattativa è un’idea solida, ma c’è da testare la volontà del giocatore al trasferimento. La Dea – dal suo conto – deve anche trovare un sostituto adeguato al suo titolare in caso di prematuro addio.