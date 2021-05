Dal profilo ufficiale dell’Hertha Berlino, club di Bundesliga, arriva una notizia clamorosa, l’ex Juventus e Real Madrid si ritira

A trentaquattro anni compiuti, il campione del mondo del 2014 con la Germania, Sami Khedira si ritira dal calcio. Ad annunciarlo è la sua squadra, l’Hertha Berlino, in cui è arrivato dalla Juventus, con un post su Twitter: “Una leggenda del calcio si ritira – si legge -. Anche se non sei stato a lungo con noi, grazie di tutto”.

A legend of the game is retiring. Even though you weren’t with us long, thank you for everything, @SamiKhedira! 💙🤍 #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/wqrrBbQzjs — Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) May 19, 2021

Bundesliga, ufficiale: Khedira si ritira dal calcio giocato | L’annuncio su Instagram

A stretto giro è intervenuto anche lo stesso Khedira sul suo account Instagram, confermando la notizia data dall’Hertha Berlino. “È tempo di salutarsi. Non è mai facile prendere decisioni che cambiano la vita – ha iniziato l’ex Juventus e Real Madrid -. Ma a volte devi. Sabato giocherò l’ultima partita della mia carriera!”.

“È stato un onore per me giocare per alcuni dei più grandi club, vincere titoli straordinari e far parte di un momento storico come quello in cui abbiamo alzato al cielo la coppa del mondo del 2014”, ha continuato Khedira sul social network. E poi i ringraziamenti: “A tutti i tifosi, compagni di squadra, allenatori e ovviamente la mia famiglia e i miei amici. Siete stati sempre lì per me in questo lungo viaggio che ora finisce. Ci rivedremo! Vostro, Sami”.