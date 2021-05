Clima teso durante la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: Leonardo Bonucci ha subito qualcosa da dire all’ex Romero

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus regala emozioni e spettacolo sin dalle prime battute. La posta in palio è alta ed entrambe le squadre vogliono alzare al cielo il trofeo: per i bianconeri sarebbe il 14esimo successo nella competizione, mentre per la Dea una prima volta dopo la finale persa due anni fa a vantaggio della Lazio. Clima teso in campo e in panchina, come testimonia quanto accaduto tra Leonardo Bonucci e Romero.

Atalanta-Juventus, Bonucci ‘riprende’ Romero

Il difensore della Juventus è in panchina e non potrà prendere parte alla partita: è infortunato, ma mister Pirlo lo ha portato con la squadra in una serata speciale. Bonucci, però, ha trovato il modo di farsi sentire anche dalla panchina: il centrale della Nazionale ha ripreso a gran voce Cristian Romero dopo un’azione di gioco.

Il giocatore bianconero ha visto un atteggiamento che non gli è piaciuto e ha urlato a Romero: “Non fare il fenomeno!“. Il difensore dell’Atalanta è anche un ex della sfida ed il suo cartellino è ancora di proprietà della ‘Vecchia Signora’. La tensione, però, non risparmia nessuno e la finale ha coinvolto tutti i componenti di entrambe le squadre.