Il match Lazio-Torino ha provocato non poche polemiche da una parte e dall’altra. Sugli spalti ecco lo scontro Cairo-Lotito

Finale incandescente quello di Torino-Lazio. Lo 0-0 maturato sul terreno dell’Olimpico è un verdetto gratificante per la squadra ospite, che ha trovato così la salvezza matematica dopo una stagione travagliata. Suona invece come una condanna per il Benevento, che è al tempo stesso matematicamente retrocesso. Nei novanta minuti di gara non è mancato lo spettacolo e la tensione tra le due squadre, nonostante per i biancocelesti non ci sia più alcun obiettivo da perseguire. Ci sono stati diversi episodi molto discussi in campo che però non hanno evitato le polemiche e gli animi accesi da una parte e dall’altra.

In particolar modo, a fine gara in tribuna si sono agitate le acque. Dopo lo scontro tra Reina e Rincon in campo ci sarebbe stato un battibecco anche tra Urano Cairo e Claudio Lotito, i presidenti rispettivamente di Torino e Lazio. Il patron granata, come riporta Calciomercato.it, è stato portato via dalla scurezza dopo un dissidio con la dirigenza del club padrone di casa.