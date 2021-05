La salvezza del Benevento legata a Lazio-Torino. Alla fine esulta Davide Nicola dopo lo 0-0. Ecco cronaca e tabellino del match

All’Olimpico di Roma non è mancato lo spettacolo, contrariamente a quanto potrebbe far pensare il risultato finale che dice 0-0. Il pareggio è quanto basta, però, al Torino per fare festa: la salvezza è ora matematica per i granata, che non hanno più da temere una sconfitta nello scontro con il Benevento all’ultima giornata. Le speranze di salvezza dei campani, infatti, erano legate proprio al risultato di Lazio-Torino. Il punto conquistato pone in vantaggio di 4 punti il Toro sui giallorossi, sentenziando di fatto la retrocessione di questi ultimi.

Lazio-Torino, le azioni salienti

Lo spettacolo, come sottolineato, non è mancato. Ciro Immobile si è visto annullare un gol ed ha poi sbagliato un calcio di rigore al 84′. Prima ancora Sanabria ha avuto l’occasione di portare la vittoria dai suoi, ma il palo gli ha negato una simile gioia. Nel finale anche Manuel Lazzari ha centrato il palo, su un’azione che è dubbia per un contatto in area di rigore. Lo 0-0 segna così la festa del Torino con una giornata d’anticipo.

Tabellino Lazio-Torino

MARCATORI:

AMMONITI: Strakosha, Luis Alberto, Luiz Felipe

ARBITRO: Fabbri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (st 23′ Patric), Radu (st 30′ Radu); Lazzari, Akpa Akpro (st 30′ Pereira), Leiva (st 23′ Escalante), Luis Alberto, Fares (st 16′ Lulic); Muriqi, Immobile. All: Simone Inzaghi

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All: Davide Nicola