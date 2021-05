Nonostante la Champions ancora a rischio, il Milan valuta già un clamoroso colpo in attacco nel prossimo calciomercato estivo: c’è il ritorno di fiamma

Il Milan guarda alla prossima stagione e, nonostante il dubbio riguardo alla partecipazione alla Champions League 2021/22, i rossoneri sono vigili per diversi obiettivi in ottica calciomercato. L’estate del ‘Diavolo’ vedrà l’approdo di un attaccante di peso che possa sostituire o affiancare il quasi 40enne Ibrahimovic, più volte infortunato durante questa annata. Ecco che, dunque, può riaprirsi uno scenario clamoroso per uno dei nomi maggiormente accostati all’attacco di Stefano Pioli: Mauro Icardi. Il bomber argentino è in rotta di collisione con il PSG e come riportato nei giorni scorsi, avrebbe già chiesto la cessione alla società di Al-Khelaifi. Ecco lo scenario per le prossime settimane.

Calciomercato Milan, riecco Icardi: Maldini ci prova

Icardi piace al Milan ed è stato avvicinato già nei mesi scorsi alla possibilità di tornare a Milano, sponda rossonera. Stando a quanto riporta ‘Todofichajes.com’, quella milanista è un’opzione destinata a riaccendersi vista la ferma volontà di Icardi di cambiare aria. L’addio al PSG pare quindi inevitabile, con il Milan pronto a farsi avanti alla riapertura del mercato estivo.

Il club di Al-Khelaifi, però, non intende fare sconti: l’ex capitano dell’Inter può partire ma per non meno di 50 milioni di euro. Un sacrificio importante che, tuttavia, il Milan sembrerebbe disposto a compiere nei prossimi mesi per rinforzare l’attacco di Pioli con l’approdo di Icardi.

Attualmente l’attaccante di Rosario, accostato recentemente anche alla Juventus, guadagna ben 9,2 milioni di euro netti a stagione e in questa annata ha collezionato 26 presenze (1605′), con 12 reti e 6 assist vincenti.