Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha dato le ultime sull’annoso rinnovo di Simone Inzaghi: nessuna firma e Juventus in attesa

La Lazio ha chiuso il campionato fuori dalla Champions, ma sicura di un posto in Europa League. La classifica finale lascia l’amaro in bocca da un lato e la consapevolezza dall’altro di giocare una competizione internazionale per il quinto anno consecutivo. L’estate sarà importante per rinnovare una rosa apparsa stanca nelle ultime apparizioni, ma il nodo principale resta ancora quello relativo all’allenatore.

Calciomercato Lazio, le parole di Tare su Inzaghi

Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato il contratto con la Lazio in scadenza a giugno. Le parti hanno un accordo informale da diverso tempo, ma la firma continua ad essere rimandata, lasciando dubbi su una fumata bianca. Il direttore sportivo dei biancocelesti, Igli Tare, è intervenuto sul tema prima della sfida con il Torino: “Nessuna novità nelle ultime ore, e non c’è stato nessun incontro“.

L’albanese, ai microfoni di Sky Sport, ha poi aggiunto: “Siamo d’accordo con lui che a fine campionato ci siederemo insieme e chiuderemo l’argomento una volta per tutte. Sappiamo cosa ci siamo detti, lui sa cosa pensiamo noi e noi sappiamo ciò che pensa lui“. Tutto ancora in dubbio, con la Juventus che resta alla finestra: Inzaghi piace molto a Paratici e potrebbe essere un’alternativa in caso di addio di Andrea Pirlo.