Il futuro di Lautaro Martinez è vicino alla svolta: smentita e retroscena, il ‘Toro’ ha scelto la sua prossima squadra

In scadenza il 30 giugno 2023, il futuro di Lautaro Martinez è stato segnato, negli ultimi mesi, da accostamenti a quasi ogni top club europeo. In particolar modo in Spagna, dove Barcellona in particolar modo (la scorsa estate), ha provato a strappare il ‘Toro’ all’Inter, affiancandolo a Messi. Negli ultimi giorni si è affacciata anche l’ipotesi Atletico Madrid, con l’ex punta dell’Inter Nicola Ventola che ha dato per certo l’approdo dell’argentino alla corte di Simeone. Adesso, con lo scudetto ormai in tasca e senza nessun obiettivo stagionale, per il futuro di Lautaro all’Inter pare essere tutto più chiaro. Il quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’ sottolinea come l’attaccante dell’Inter abbia in prima persona scartato l’ipotesi di vestire la maglia del ‘Colchoneros’. Ma non solo. Clamoroso retroscena di calciomercato, Lautaro ha deciso dove giocherà il prossimo anno.

Calciomercato Inter, niente Atletico: “Lautaro rinnova”

Sarà ancora all’Inter come sottolineato dai colleghi spagnoli di ‘Todofichajes.com’ il futuro di Lautaro Martinez. Il portale sottolinea come nelle prossime settimane l’argentino 23enne rinnoverà l’attuale accordo in scadenza tra due anni con il club di Steven Zhang. Lo stesso Lautaro, viene riportato, nella giornata di ieri ha ammesso di essere stato vicinissimo al Barcellona e di aver parlato personalmente, con Messi, della possibilità di trasferirsi in Catalogna.

Una pista che, tuttavia, pare definitivamente sfumata con Lautaro Martinez destinato a legarsi ancora per diversi anni alla società milanese, nonostante un apparente ‘rottura’ con Antonio Conte. In questa stagione agli ordini del tecnico leccese, il ‘Toro’ ha segnato 18 gol, con 10 assist in 47 apparizioni tra campionato e coppe.

Situazione dunque ormai, apparentemente, delineata: niente Barcellona o Atletico Madrid, Lautaro Martinez resterà ancora un calciatore dell’Inter.